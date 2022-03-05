В Госавтоинспекции Казани рассказали о графике работы в праздничные дни

Отделы Государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Казани будут работать по измененному графику 8 марта, а также в предпраздничные дни. Об этом сообщает ОГИБДД УМВД России по городу.

Районные подразделения ГИБДД Казани по адресам: ул.Айдарова, 24, ул.Иовлева, 1/9, ул.Хади Такташа, 73, Мамадышский тр., 8, — 5 марта работают с 8.00 до 17.00. С 6 по 8 марта приема нет.



Отделы технического надзора и регистрации автомототранспортных средств — Оренбургский тр., 5, ул.Тэцевская, 5, — в праздничные дни работают в обычном режиме.



Пункт регистрации в филиале ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» — пр.Победы, 214 — 5 марта работает с 9.00 до 15.00, 6, 7, 8 — нерабочие дни.



Экзаменационные отделы по адресам ул.Модельная, 10 и ул.Актайская, 2, а также пункты регистрации автомототранспортных средств, расположенные в автосалонах по адресам Сибирский тракт, 48 и Оренбургский тракт 209б, работают в эти дни в обычном режиме.

При этом пункты по адресам Декабристов, 96 и по пр. Победы, 194 не будут принимать граждан 6,7 и 8 марта.



Сегодня, 5 марта, у татарстанцев сокращенный рабочий день. 6, 7 и 8 марта будут праздничными днями.



Татьяна Леухина