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Завтра в Татарстане ожидается туман

12:31, 03.03.2022
Завтра в Татарстане ожидается туман
Фото: realnoevremya.ru

Завтра, 4 марта, на территории Татарстана, в том числе в Казани, ожидается туман. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Погодное явление прогнозируют местами по республике ночью и утром.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ветер юго-западный слабый до умеренного, на дорогах гололедица. Днем максимальная температура воздуха составит -4... +1 градус.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в выходные ожидается похолодание, а также снег, в том числе мокрый, местами метели и сильный ветер. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, днем ожидается от 0 до -5 градусов.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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