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Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса

05:25, 03.03.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 3 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром местами туман.

Ветер юго-западный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -4... +1 градус. В Казани ожидается от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до -4 градусов. На дорогах гололедица.

Общество Татарстан

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