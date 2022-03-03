Сегодня в Татарстане ожидается до +1 градуса
В четверг, 3 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром местами туман.
Ветер юго-западный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -4... +1 градус. В Казани ожидается от 0 до -2 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до -4 градусов. На дорогах гололедица.Общество Татарстан
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