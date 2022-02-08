В Казани презентовали центр научной реставрации «Наследие» при КГАСУ

В Казани представили научно-образовательные центры «Наследие/Мирас/Heritage» и «Архфизика/Archiphysics» в КГАСУ. Их посетили сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, Председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Центр архитектурной реставрации «Наследие» создали для подготовки кадров и научно-методического сопровождения объектов реставрации и сохранения исторического наследия. Здесь обучают по традиционным и инновационным технологиям архитектурной реставрации, в том числе с использованием цифровых методов и оборудования.

Фото: tatarstan.ru

В пространстве расположились многофункциональный зал, проектная мастерская, библиотека научно-методической литературы по реставрации, лаборатория комплексных научных исследований, реставрационная мастерская.



В мастерской реставрационных технологий ведётся практическая работа с различными реставрационными материалами: дерево, металл, камень и прочее. В центре «Архитектурная физика» представили исследования параметров микроклимата и внешней среды, сообщает пресс-служба президента РТ.

Татьяна Леухина