В Госсовете Татарстана прокомментировали исследование «Парламент на ладони»

Госсовет Татарстана занял 21 место в опубликованном исследовании открытости региональных законодательных органов «Парламент на ладони». Доклад «Парламент на ладони» подготовили специалисты Экспертного института социальных исследований Александр Пугачев и Кирилл Страхов.



В этот раз по большинству критериев рейтинга: открытости законотворческой работы, принятию решений, обратной связи с гражданами и так далее — Госсовет Татарстана попал лишь в третью десятку — 21-е место и 63 балла. В первом исследовании республиканский парламент был и вовсе на 68-м месте и набрал чуть больше 58 баллов.

Авторы исследования рассказали «Реальному времени» как составляли рейтинг.



В ответ на запрос нашего издания в Госсовете Татарстана прокомментировали результаты исследования:

«В Государственном Совете ознакомились с результатами данного исследования. Считаем, что представленный рейтинг полезен, поскольку дает возможность оценить открытость региональных парламентов страны, взглянуть на этот вопрос со стороны, глазами экспертов, и, безусловно, проанализировав рейтинг, скорректировать отдельные направления нашей деятельности.

Так, по некоторым техническим вопросам размещения информации на сайте мы уже работаем. В планах также активизировать работу в социальных сетях.

Что касается критериев оценки, применяемых составителями рейтинга, следует отметить, что не все они позволяют объективно оценить открытость парламентов.

В частности, составители рейтинга в разделе «Внутренняя открытость парламента» не учли тот факт, что все фракции Государственного Совета представлены в Президиуме парламента, а из шести членов фракции КПРФ двое (на момент составления рейтинга) занимали должности заместителей председателей профильных комитетов.

Также не принята во внимание возможность выступления с заявлением на заседании парламента в вопросе «Разное». Этим правом активно пользуются как депутаты обеих парламентских фракций, так и парламентарии всех партий, представленных в Государственном Совете (ЛДПР, «Справедливая Россия», Партия роста).

Отдельные критерии не могут быть отнесены к деятельности Государственного Совета в связи с тем, что их содержание противоречит нормам действующего Регламента Государственного Совета РТ.

Вместе с тем, открытость парламентской деятельности, доверие избирателей остается неизменным приоритетом работы Государственного Совета Республики Татарстан», — говорится в ответе пресс-службы Госсовета РТ.

Эмиль Зиянгиров