В Татарстане назначили новых директоров молодежного центра «Волга» и республиканского центра «Лето»

В Татарстане назначены новые руководители двух подведомственных Минмолодежи РТ учреждений. Директором молодежного центра «Волга» стал Денис Дмитриев, Республиканского центра «Лето» — Ильдар Давлетчин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дмитриев ранее работал методистом в республиканском центре «Лето» и потом руководил другим республиканским центром «Костер».

Давлетчин был вожатым и педагогом-организатором профильных смен в Челябинской области, Краснодарском крае и США, затем начальником детского лагеря «Комсомольский» Всероссийского центра «Орленок» Краснодарского края, замгендиректора по учебно-воспитательной работе Центра информационных технологий в образовании в Казани. Кроме того, он — доцент кафедры педагогической психологии и педагогики Казанского инновационного университета имени Тимирясова и кандидат педагогических наук.

С 11 октября 2021 года в Татарстане на должность первого заместителя по делам молодежи РТ был назначен Ринат Садыков. Ранее он занимал должности замминистра по делам молодежи республики, до этого — директора Республиканского центра студенческих трудовых отрядов. Замминистра по делам молодежи тогда стала Софья Мустафина, до этого бывшая главным советником отдела высшего, среднего профессионального образования и науки Аппарата Кабмина Татарстана.



Дарья Акимова