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В Казани выставили на продажу бургерную Meat Room за 350 тысяч рублей

18:59, 24.01.2022
В Казани выставили на продажу бургерную Meat Room за 350 тысяч рублей
Фото: instagram.com/meatroom

В центре Казани выставили на продажу бургерную Meat Room. Об этом говорится в Instagram заведения.

Бургерную готовы продать за 350 тысяч рублей или закрыть. Дозвониться до заведения уже нельзя.

В начале января стало известно о закрытии в Казани ресторана американской кухни Twin Peaks на улице Баумана. Команда сообщила об открытии на том же месте заведения с новой концепцией.

Также на «Авито» появилось объявление о продаже бывшего ресторана за 19,9 млн рублей. Помещение находится около улицы Баумана, напротив ТЦ «Свита Холл». Там все оборудовано для общепита.

Татьяна Леухина
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