В Казани выставили на продажу бургерную Meat Room за 350 тысяч рублей

В центре Казани выставили на продажу бургерную Meat Room. Об этом говорится в Instagram заведения.

Бургерную готовы продать за 350 тысяч рублей или закрыть. Дозвониться до заведения уже нельзя.

В начале января стало известно о закрытии в Казани ресторана американской кухни Twin Peaks на улице Баумана. Команда сообщила об открытии на том же месте заведения с новой концепцией.



Также на «Авито» появилось объявление о продаже бывшего ресторана за 19,9 млн рублей. Помещение находится около улицы Баумана, напротив ТЦ «Свита Холл». Там все оборудовано для общепита.



Татьяна Леухина