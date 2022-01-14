Утром на казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

Утром на дорогах Казани образовались сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробки оцениваются в 9 баллов.

Движение затруднено в различных частях города. Так, заторы появились на улицах Ташаяк, Татарстан, Пушкина, Бутлерова, Тукая, Тихомирова и др. Также пробки образовались на улицах Шаляпина, Достоевского, Ершова, Космонавтов, Аграрной и т.д.

Фото: скриншот

Кроме того, движение затруднено на проспектах Победы, Универсиады, Мамадышском и Оренбургском трактах. Сильные заторы наблюдаются и в Дербышках. По словам корреспондента «Реального времени», на улице Советской прямо на дороге расположена груда снега. Работу ведет специальная техника.

Вчера вечером на казанских дорогах образовались 10-балльные пробки.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем и вечером на территории Татарстана ожидаются сильный снег и метель.

Диана Жиленкова