Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до -11 градусов
В пятницу, 14 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем и вечером местами сильный снег. Метель.
Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -6... -11 градусов. В Казани ожидается от -8 до -10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -8 до -11 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.Общество Татарстан
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