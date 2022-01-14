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Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до -11 градусов

05:29, 14.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до -11 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 14 января, в Татарстане прогнозируется облачная погода. Днем и вечером местами сильный снег. Метель.

Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -6... -11 градусов. В Казани ожидается от -8 до -10 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -8 до -11 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.

Общество Татарстан

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