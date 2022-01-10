Жильцы дома по улице Фучика в Казани три года не могут определиться с управляющей компанией — видео

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В Казани жильцы девятиэтажки по улице Фучика три года не могут определиться, какая управляющая компания будет обслуживать их дом. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Часть жителей хотят сменить ТСЖ на другую управляющую компанию. Другие — оставить всё как есть. В результате Арбитражный суд Поволжского округа постановил передать с 1 января 2022 года многоэтажку ООО УК «Правильный дом». Но в ТСЖ с этим не согласны. Там отмечают, что некоторые жильцы, выбравшие другую УК, — злостные неплательщики.

Юрист «Регионального центра в сфере общественного контроля в сфере ЖКУ РТ» Зоя Куклина отметила, что долги за коммунальные услуги при смене компании не исчезнут.

В декабре руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татарстана Дмитрий Романов рассказал об итогах опроса татарстанцев по поводу самых волнующих проблем жилищно-коммунального хозяйства. На первом месте — тема начисления коммунальной платы, которую многие считают завышенной или не соответствующей некачественному предоставлению услуг.

Татьяна Леухина