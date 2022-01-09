В Набережных Челнах назвали топ-10 событий сферы образования в 2021 году

Фото: Олег Тихонов (архив)

В Набережных Челнах подвели итоги 2021 года в сфере образования. Власти автограда назвали десять самых значимых событий в этой области.

Так, в прошлом году в Челнах впервые за 25 лет одновременно открыли две школы. Кроме того, до 1 сентября в городе удалось отремонтировать десять пищеблоков, сообщается в официальном instagram-аккаунте города.

Среди важных событий 2021 года в сфере образования в Набережных Челнах назвали следующие:

20 детских садов привлекли свыше 14 миллионов рублей с помощью грантов;

награждение медалью «За отличные успехи в учебе» 248 учеников;

два выпускника челнинских школ набрали 200 балов по двум предметам на ЕГЭ;

учитель лицея №78 Марина Ганчина подготовила четырех 100-балльников по химии;

100 баллов на ЕГЭ набрали 34 выпускника.

Напомним, в этом году в Набережных Челнах в 69-м комплексе появится новая школа на 1,5 тысячи мест. Ее двери должны открыться 1 сентября.



Татьяна Демина