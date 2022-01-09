В Набережных Челнах назвали топ-10 событий сферы образования в 2021 году
В Набережных Челнах подвели итоги 2021 года в сфере образования. Власти автограда назвали десять самых значимых событий в этой области.
Так, в прошлом году в Челнах впервые за 25 лет одновременно открыли две школы. Кроме того, до 1 сентября в городе удалось отремонтировать десять пищеблоков, сообщается в официальном instagram-аккаунте города.
Среди важных событий 2021 года в сфере образования в Набережных Челнах назвали следующие:
- 20 детских садов привлекли свыше 14 миллионов рублей с помощью грантов;
- награждение медалью «За отличные успехи в учебе» 248 учеников;
- два выпускника челнинских школ набрали 200 балов по двум предметам на ЕГЭ;
- учитель лицея №78 Марина Ганчина подготовила четырех 100-балльников по химии;
- 100 баллов на ЕГЭ набрали 34 выпускника.
Напомним, в этом году в Набережных Челнах в 69-м комплексе появится новая школа на 1,5 тысячи мест. Ее двери должны открыться 1 сентября.
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