В посольстве Германии в Москве не подтвердили информацию о встрече Шольца с Путиным в январе

Посольство Германии в Москве не подтвердило информацию о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным в текущем месяце.

«Мы не можем этого подтвердить», — передает ответ посольства «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Сегодня появилась информация, что встреча Шольца с Путиным запланирована на январь. По данным немецкого таблоида Bild, канцлер ФРГ хотел бы активнее участвовать в политике в отношении российского государства.

В прошлом месяце Минобороны ФРГ предложило ввести санкции против Путина и его окружения из-за Украины. Как рассказала глава немецкого ведомства Кристина Ламбрехт, ФРГ следует исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций.



Диана Жиленкова