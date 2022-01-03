В посольстве Германии в Москве не подтвердили информацию о встрече Шольца с Путиным в январе
Посольство Германии в Москве не подтвердило информацию о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с президентом России Владимиром Путиным в текущем месяце.
«Мы не можем этого подтвердить», — передает ответ посольства «РИА Новости».
Сегодня появилась информация, что встреча Шольца с Путиным запланирована на январь. По данным немецкого таблоида Bild, канцлер ФРГ хотел бы активнее участвовать в политике в отношении российского государства.
В прошлом месяце Минобороны ФРГ предложило ввести санкции против Путина и его окружения из-за Украины. Как рассказала глава немецкого ведомства Кристина Ламбрехт, ФРГ следует исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций.
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