Минобороны ФРГ предложило ввести санкции против Путина и его окружения из-за Украины

В Минобороны ФРГ предложили ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения, об этом заявила глава немецкого министерства Кристина Ламбрехт.



По ее словам, ФРГ следует исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций, а последующие шаги нужно обсудить в координации в альянсе НАТО, передает RT.

В список санкций, по заявлению Ламбрехт, должны входить «Северный поток — 2» и окружение президента РФ.

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Вчера генерал НАТО Тод Уолтерс предложил альянсу увеличить численность войск в Болгарии и Румынии из-за увеличения объема российских войск вблизи границы с Украиной.



Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния.

В последнее время все чаще публикуются мнения о том, что Россия якобы готовит нападение на украинское государство. Однако представители РФ, в том числе и сам президент Владимир Путин, неоднократно опровергали такие слухи.

Маргарита Головатенко