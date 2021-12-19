Минобороны ФРГ предложило ввести санкции против Путина и его окружения из-за Украины
В Минобороны ФРГ предложили ввести санкции против президента России Владимира Путина и его окружения, об этом заявила глава немецкого министерства Кристина Ламбрехт.
По ее словам, ФРГ следует исчерпать все возможности дипломатии и экономических санкций, а последующие шаги нужно обсудить в координации в альянсе НАТО, передает RT.
В список санкций, по заявлению Ламбрехт, должны входить «Северный поток — 2» и окружение президента РФ.
Вчера генерал НАТО Тод Уолтерс предложил альянсу увеличить численность войск в Болгарии и Румынии из-за увеличения объема российских войск вблизи границы с Украиной.
Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния.
В последнее время все чаще публикуются мнения о том, что Россия якобы готовит нападение на украинское государство. Однако представители РФ, в том числе и сам президент Владимир Путин, неоднократно опровергали такие слухи.
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