Мэр Челнов заявил, что экономика в городе постепенно выходит на докризисный уровень

В Набережных Челнах подвели итоги уходящего года. Как заявил мэр города Наиль Магдеев, ситуация в экономике постепенно выходит на докризисный уровень. По оценке 2021 года, валовой территориальный продукт (ВТП) планируется на уровне 276 млрд рублей. В его структуре значительную часть составляет промышленность — 34 %.

Также по итогам текущего года объем привлеченных инвестиций прогнозируется в сумме 54 млрд рублей. Рост инвестиций наблюдается на ПАО «КАМАЗ», ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» и других предприятиях.

Фото: Максим Платонов

Кроме того, по словам Магдеева, в этом году важным событием государственного уровня стали выборы депутатов Госдумы РФ. Как рассказал мэр, явка составила почти 80%.

Также сегодня Магдеев анонсировал открытие новой школы в 69-м комплексе. Образовательное учреждение на 1,5 тысячи мест должно открыться 1 сентября 2022 года.

Диана Жиленкова