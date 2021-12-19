В МЧС рекомендуют покупать новогоднюю пиротехнику только в специализированных магазинах

Фото: Артем Рябов

В МЧС РФ рекомендуют россиянам приобретать новогоднюю пиротехнику только в специализированных магазинах и отделах, а также при наличии у продавца сертификата соответствия товара.

Как рассказали в подмосковном главке МЧС, также следует обратить внимание на присутствие инструкции по применению товара. Она должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке.

Фото: Максим Платонов (архив)

Кроме того, необходимо строго следовать инструкции по применению, чтобы избежать возможных травм. Следует обратить внимание и на возраст, разрешенный для использования купленной пиротехники. В МЧС также напомнили, что во время эксплуатации нельзя ронять или бросать фейерверки, хранить их без упаковки, передает ТАСС.

В Татарстане с 20 декабря вступает в силу особый противопожарный режим, который продлится до 9 января 2022 года. На этот период устанавливается запрет на использование пиротехнических изделий 1—3-го классов опасности (кроме бенгальских огней и хлопушек) на некоторых территориях.

Диана Жиленкова