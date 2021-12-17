В России направят 30 млрд рублей на подготовку кадров в колледжах

Российские власти направят 30 млрд рублей на подготовку кадров в колледжах страны. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Он добавил, что выделенные средства должны быть эффективно потрачены, хотя такой суммы, конечно, недостаточно. По словам президента, подготовка должна отвечать потребностям рынка труда и рабочих коллективов.

Путин также отметил, что средства пойдут на обновление материальной базы, переподготовку преподавателей и мастеров производственного обучения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня также сообщалось, что российские власти направят 5,5 млрд рублей на поддержку киноиндустрии в 2022 году.

Дарья Акимова