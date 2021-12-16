Дольщики дома №6 ЖК «Золотая середина» в скором времени могут получить ключи

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

В скором времени ключи от своих квартир смогут получить дольщики дома №6 ЖК «Золотая середина». Об этом сообщили в Фонде поддержки дольщиков Татарстана.

20 декабря в 16.35 в Арбитражном суде РТ пройдет заседание, на котором рассмотрят ходатайство Фонда защиты прав об отмене обеспечительных мер в виде запрета Фонду передавать ключи дольщикам дома на Чистопольской.

Фото: Фонд поддержки дольщиков Татарстана

После снятия обременений Фонд сможет приступить к выдаче ключей. Долгожданное новоселье справят 120 семей.

В конце сентября Фонд поддержки дольщиков РТ сообщал, что в Казани продолжается прием заявлений на вступление в реестр пострадавших граждан ЖК «Золотая середина», в Фонд обратился 191 гражданин.





Ольга Шагиева