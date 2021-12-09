Путин заявил, что закон об иноагентах необходимо обсудить с профессиональным сообществом

Законодательство о СМИ-иноагентах необходимо обязательно обсудить с профессиональным сообществом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

По его словам, нужно обратить внимание на то, как этот документ создавался. Глава РФ отметил, что он не обсуждался с профессиональным сообществом, поэтому необходимо провести такую работу, посмотреть, как это функционирует и к чему приводит, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Недавно Путин заявил, что закон об иноагентах должен отвечать тем целям, для которых он был создан, и не нарушать прав граждан.

Диана Жиленкова