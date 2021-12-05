Власти России из-за коронавируса продлили временные правила работы вахтовиков до конца 2022 года

Фото: Максим Платонов (архив)

Правительство России из-за пандемии коронавируса продлило временные правила работы вахтовиков до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документы, до 1 января 2023 года перед отправлением на вахту работники должны пройти двухнедельный карантин. Время самоизоляции им оплачивается не ниже дневной тарифной ставки за каждые сутки.

Кроме того, документом предусмотрено, что при письменном согласии работника допускается увеличение максимальной продолжительности вахты до трех месяцев, при условии, что сменный сотрудник не может начать работать из-за противоэпидемических мероприятий. При этом продолжительность смены не должна превышать 12 часов.

Напомним, в России утвердили временные правила работы вахтовым методом в целях предотвращения распространения COVID-19 и защиты населения от инфекции 28 апреля 2020 года.

Татьяна Демина