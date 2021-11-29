Новое немецкое правительство намеревается создать безвизовый режим для россиян до 25 лет

Новое правительство Германии планирует создать безвизовый режим для россиян моложе 25 лет. Речь об этом идет в новом коалиционном договоре, представленном 24 ноября. Об этом сообщили «Известия».

В тексте документа говорится о том, чтобы создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, куда, к примеру, входит молодежь до 25 лет.

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ, Центральной Азией и странами Восточного партнерства, депутат бундестага от партии СДПГ Йохан Заатхоф заявил, что поддерживает эту инициативу. Однако он добавил, что для ее воплощения необходимо будет провести консультации с партнерами в Евросоюзе.

Фото: pixabay.com

Ранее Германия призвала Конгресс США не вводить санкции против российского газопровода «Северного потока — 2».



Дарья Акимова