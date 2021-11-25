В Казани за вчерашний день в общественном транспорте обнаружили более 400 человек без QR-кодов

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в общественном транспорте Казани выявили 413 пассажиров без QR-кодов. Еще 192 человека из-за отсутствия QR-кода и вовсе не пустили в пассажирский салон. В общей сложности воспользоваться услугами общественного транспорта не смогли 605 горожан — это 0,31% от общего пассажиропотока в городе за среду.

За вчерашний день было проведено более 1,1 тысячи проверок в общественном транспорте. В автобусах без QR-кодов оказалось 104 человека, еще 97 казанцев не допустили к поездке. В троллейбусах, трамваях и метро QR-кода не было у 309 пассажиров, не допустили еще 95 человек, сообщает мэрия Казани.

Фото: Максим Платонов

Сегодня в городе в утренний час пик обошлось без скандалов в электрическом транспорте. Без QR-кодов оказались 143 пассажира. В метро пытался попасть 21 горожанин без QR-кода, еще у 13 человек он оказался недействительным. В трамваи и троллейбусы не допустили 68 казанцев.



Диана Жиленкова