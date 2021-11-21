На Байконуре установили ракету-носитель «Союз-2.1б» с новым модулем для МКС

На стартовый комплекс площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур установили ракету-носитель «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал». Запуск запланирован на 24 ноября.

Сейчас на площадке ведутся работы по графику первого стартового дня. После запуска ракеты-носителя узловой модуль должен состыковаться со многоцелевым лабораторным модулем «Наука» (причалил к МКС летом этого года), передает пресс-служба Роскосмоса.

Фото: roscosmos.ru

Несколько дней назад на космодром Байконур для подготовки к полету вылетели космические туристы — японцы Щун Огисо, миллиардер Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Старт полета пилотируемого корабля «Союз МС-20» назначен на 8 декабря.

Диана Жиленкова