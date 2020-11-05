В Татарстане повысят стоимость социальных проездных билетов

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане повысят стоимость единых месячных социальных билетов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Алексей Песошин.

Стоимость детского билета повысится с 307 до 320 рублей, взрослого — с 505 до 560 рублей.

Документ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Ранее в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске повысили тарифы на проезд в городском общественном транспорте — до 25 рублей.