В Кремле рассказали о видеоконференции Путина, Алиева и Пашиняна

На следующей неделе запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мероприятия в режиме видеоконференцсвязи намечены на начало следующей недели, пишет «Интерфакс».

Фото: mil.am

Ранее телеканал «Россия 1» сообщил, что на следующей неделе возможны мероприятия с участием президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания трехстороннего документа, после подписания которого была остановлена война в Нагорном Карабахе.

11 января текущего года в Москве завершились переговоры президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о развитии Нагорного Карабаха. В ходе трехсторонней встречи Путин заявил, что все договоренности по Нагорному Карабаху последовательно реализуются.

Татьяна Леухина