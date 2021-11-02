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В МИДе считают, что США и России следует прекратить «дипломатические войны»

23:59, 02.11.2021
В МИДе считают, что США и России следует прекратить «дипломатические войны»
Фото: pixabay.com

России и США нужно прекратить «дипломатические войны». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ситуацию, когда США закрыли консульство РФ в Сан-Франциско и дали российским дипломатам 24 часа на то, чтобы его покинуть, он назвал немыслимой.

Фото: pixabay.com

— Я ненавижу эти дипломатические войны. Я очень симпатизирую американским служащим, которым дали только 24 часа на то, чтобы покинуть Санкт-Петербург, но мы не могли ответить иначе, — приводит «РИА Новости» его слова.

В апреле Россия ограничила работу посольства США и добавила страну в список «недружественных государств» вместе с Чехией, после того как Вашингтон объявил о новых санкциях против Москвы, в том числе о высылке российских дипломатов.

В начале октября представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщал, что дипломаты двух стран договорились о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений на работу своих посольств в Москве и Вашингтоне.

Татьяна Леухина
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