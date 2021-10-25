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Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия четырех депутатов, избранных депутатами Госдумы РФ

11:09, 25.10.2021
Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия четырех депутатов, избранных депутатами Госдумы РФ
Фото: realnoevremya.ru

Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия нескольких депутатов в связи с их переходом на работу в Государственную думу РФ восьмого созыва. В их числе Илья Вольфсон, Татьяна Ларионова, Марат Нуриев и Артем Прокофьев. Об этом сообщается на сайте парламента.

В результате были внесены изменения в состав Президиума Госсовета, Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Комитета по социальной политике и других ведомств. На пост члена Президиума была избрана депутат, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.

Фото: realnoevremya.ru

Также сегодня Госсовет республики выступил против ликвидации должности президента республики. По мнению главы комитета Госсовета по госстроительству Альберта Хабибуллина, отдельные положения законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» противоречат Конституции РФ как демократического государства.

Диана Жиленкова
ОбществоВласть Татарстан

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