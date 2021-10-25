Госсовет РТ досрочно прекратил полномочия четырех депутатов, избранных депутатами Госдумы РФ
Госсовет Татарстана досрочно прекратил полномочия нескольких депутатов в связи с их переходом на работу в Государственную думу РФ восьмого созыва. В их числе Илья Вольфсон, Татьяна Ларионова, Марат Нуриев и Артем Прокофьев. Об этом сообщается на сайте парламента.
В результате были внесены изменения в состав Президиума Госсовета, Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию и Комитета по социальной политике и других ведомств. На пост члена Президиума была избрана депутат, председатель Федерации профсоюзов РТ Елена Кузьмичева.
Также сегодня Госсовет республики выступил против ликвидации должности президента республики. По мнению главы комитета Госсовета по госстроительству Альберта Хабибуллина, отдельные положения законопроекта «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» противоречат Конституции РФ как демократического государства.
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