Пол Маккартни назвал Леннона инициатором распада The Beatles

Распад британской рок-группы The Beatles спровоцировал один из ее основателей Джон Леннон, заявил бывший участник музыкального коллектива, также стоявший у его истоков Пол Маккартни в интервью BBC Radio 4.



— Не я спровоцировал раскол. Это был наш Джонни. <...> Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что уходит из Beatles. <...> А нам осталось собирать осколки, — рассказал он.



Маккартни отметил, что для него это был самый трудный период в жизни. По его мнению, группа могла бы существовать дальше.



Несколько лет назад барабанщик The Beatles Ринго Старр выпустил новый альбом, в который вошла неизданная песня группы, написанная Джоном Ленноном.



Алексей Нечаев