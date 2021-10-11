Новости общества

01:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пол Маккартни назвал Леннона инициатором распада The Beatles

23:53, 11.10.2021
Пол Маккартни назвал Леннона инициатором распада The Beatles
Фото: wikipedia.org

Распад британской рок-группы The Beatles спровоцировал один из ее основателей Джон Леннон, заявил бывший участник музыкального коллектива, также стоявший у его истоков Пол Маккартни в интервью BBC Radio 4.

— Не я спровоцировал раскол. Это был наш Джонни. <...> Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что уходит из Beatles. <...> А нам осталось собирать осколки, — рассказал он.

Маккартни отметил, что для него это был самый трудный период в жизни. По его мнению, группа могла бы существовать дальше.

Несколько лет назад барабанщик The Beatles Ринго Старр выпустил новый альбом, в который вошла неизданная песня группы, написанная Джоном Ленноном.

Алексей Нечаев
ОбществоКультура

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также