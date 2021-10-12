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«Союз-2.1б» установили в стартовую систему Восточного

02:32, 12.10.2021

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 новыми космическими аппаратами OneWeb установлена в стартовую систему космодрома Восточный, сообщается в Twitter «Роскосмоса».

Теперь предстоит выполнить наезд мобильной башни обслуживания и подъем площадок кабины обслуживания. Затем специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня.

Ранее госкомиссия на космодроме Восточный приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками британской компании OneWeb на стартовый стол.

Алексей Нечаев
Общество

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