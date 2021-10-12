«Союз-2.1б» установили в стартовую систему Восточного
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 новыми космическими аппаратами OneWeb установлена в стартовую систему космодрома Восточный, сообщается в Twitter «Роскосмоса».
Теперь предстоит выполнить наезд мобильной башни обслуживания и подъем площадок кабины обслуживания. Затем специалисты приступят к работам по графику первого стартового дня.
Следующий этап вывоза— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2021
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 новыми космическими аппаратами #OneWeb установлена в стартовую систему.
Впереди — наезд мобильной башни обслуживания и подъем площадок кабины обслуживания pic.twitter.com/hbIrhjqYUz
Ранее госкомиссия на космодроме Восточный приняла решение о вывозе ракеты-носителя «Союз-2.1б» с 36 спутниками британской компании OneWeb на стартовый стол.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым