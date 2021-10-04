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На трассе Казань — Оренбург произошло ДТП: один человек погиб на месте

08:30, 04.10.2021
На трассе Казань — Оренбург произошло ДТП: один человек погиб на месте
Фото: ﻿Г﻿﻿осавтоинспекция Казани

На 19-м км автодороги Казань — Оренбург произошло ДТП. Автомобиль врезался в транспортное средство, которое осуществляло дорожные работы, сообщили в Госавтоинспекции Казани.

Три человека получили травмы, один — погиб на месте происшествия.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе на трассе в Бугульминском районе Татарстана фургон съехал в кювет и опрокинулся. Очевидец сообщал, что это произошло на дороге в сторону Бавлов. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что у фургона из-за ДТП помялись кузов и кабина.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан

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