На трассе Казань — Оренбург произошло ДТП: один человек погиб на месте
На 19-м км автодороги Казань — Оренбург произошло ДТП. Автомобиль врезался в транспортное средство, которое осуществляло дорожные работы, сообщили в Госавтоинспекции Казани.
Три человека получили травмы, один — погиб на месте происшествия.
На прошлой неделе на трассе в Бугульминском районе Татарстана фургон съехал в кювет и опрокинулся. Очевидец сообщал, что это произошло на дороге в сторону Бавлов. На кадрах опубликованной видеозаписи видно, что у фургона из-за ДТП помялись кузов и кабина.
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