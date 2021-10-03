На первом этапе М-12 Москва — Казань во Владимирской области уложили пробный слой асфальта

Во Владимирской области на первом этапе скоростной федеральной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань запустили в работу асфальтобетонный завод на строительной базе «Покров» (АБЗ). Для укладки первого, пробного слоя асфальтобетона изготовили порядка 800 тонн смеси.

Пробный слой асфальта уложили рядом с развязкой с федеральной дорогой М-7 «Волга» во Владимирской области. В работах задействовали более 20 дорожных рабочих и 30 единиц техники.



Фото: russianhighways.ru

Для устройства верхнего слоя основания проезжей части используют асфальтобетонную смесь SP 32-Э, которая подходит для дорог с интенсивным трафиком и рассчитана на экстремальные нагрузки, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

На этой неделе госкомпания сообщила, что в полном объеме использовала госсубсидии на проектирование и строительство скоростной платной автомагистрали М-12 Москва — Казань в 2020 году.

