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В Челнах ГИБДД устроит проверку водителей на соблюдение ПДД

17:30, 29.09.2021
В Челнах ГИБДД устроит проверку водителей на соблюдение ПДД
Фото: realnoevremya.ru

30 сентября в Челнах инспекторы ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции массово проверят водителей на соблюдение ПДД, сообщают «Челнинские известия».

Проверку проводят с целью профилактики. Будут выявляться нарушения правил установки регистрационных знаков, вождение без прав и без страховки, тонировка с минимальной видимостью и прочее.

ГИБДД Казани проводила рейд по выявлению нарушителей ПДД в минувшую пятницу.

Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД рекомендует водителям перед поездкой проверять наличие всех необходимых документов и сроки их действия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и вовремя оплачивать штрафы.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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