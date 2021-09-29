В Челнах ГИБДД устроит проверку водителей на соблюдение ПДД

30 сентября в Челнах инспекторы ГИБДД совместно с участковыми уполномоченными полиции массово проверят водителей на соблюдение ПДД, сообщают «Челнинские известия».



Проверку проводят с целью профилактики. Будут выявляться нарушения правил установки регистрационных знаков, вождение без прав и без страховки, тонировка с минимальной видимостью и прочее.

ГИБДД Казани проводила рейд по выявлению нарушителей ПДД в минувшую пятницу.

Фото: realnoevremya.ru

ГИБДД рекомендует водителям перед поездкой проверять наличие всех необходимых документов и сроки их действия, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и вовремя оплачивать штрафы.

Маргарита Головатенко