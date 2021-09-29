В Татарстане по плану должны вакцинировать более 2,4 млн человек
В Татарстане от COVID-19 планируется вакцинировать более 2,4 млн человек. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава региона Диана Абдулганиева.
— В республике должно быть привито 2,437 млн человек, — привела данные специалист.
В Татарстане первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1 081 724 человека. Прививку обеими дозами препарата сделали 947 523 татарстанца.
За минувшие сутки в республике выявили 57 новых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 26 999.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым