В Татарстане по плану должны вакцинировать более 2,4 млн человек

В Татарстане от COVID-19 планируется вакцинировать более 2,4 млн человек. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава региона Диана Абдулганиева.

— В республике должно быть привито 2,437 млн человек, — привела данные специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1 081 724 человека. Прививку обеими дозами препарата сделали 947 523 татарстанца.

За минувшие сутки в республике выявили 57 новых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 26 999.

Татьяна Леухина