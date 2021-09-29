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В Татарстане по плану должны вакцинировать более 2,4 млн человек

15:35, 29.09.2021
В Татарстане по плану должны вакцинировать более 2,4 млн человек
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане от COVID-19 планируется вакцинировать более 2,4 млн человек. Об этом заявила главный внештатный терапевт Минздрава региона Диана Абдулганиева.

— В республике должно быть привито 2,437 млн человек, — привела данные специалист.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане первый компонент вакцины от COVID-19 получили 1 081 724 человека. Прививку обеими дозами препарата сделали 947 523 татарстанца.

За минувшие сутки в республике выявили 57 новых случаев COVID-19, общее число заболевших достигло 26 999.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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