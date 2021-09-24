Мобильный пункт стерилизации животных в Казани приедет в Нагорный

В ближайшую субботу, 25 сентября, мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приедет в Советский район. Ветеринары будут принимать в жилом массиве Нагорный по адресу: улица Односторонка Ноксинская, 2а, корпус 2.

Обращение в мобильные пункты бесплатно. Жители города могут стерилизовать и вакцинировать своих собак, оформить им ветеринарный паспорт. Также можно будет чипировать питомца, повесив на ухо бирку.

Фото: kzn.ru

Прием будет вестись с 10.00 до 14.00 в порядке живой очереди.

В прошлые выходные мобильный пункт вакцинации и стерилизации собак приезжал в Авиастроительный район Казани.

Напомним, городские власти анонсировали новый глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».



Ольга Шагиева