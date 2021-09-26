В Ереване прошло шествие в память о погибших в Нагорном Карабахе

Сегодня в Ереване организовали факельное шествие в память о погибших в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. В нем приняли участие несколько тысяч человек.

Жители Еревана шли от площади Гарегина Нжде в сторону пантеона «Ераблур», где захоронены погибшие. «Мы объединимся, встанем на ноги и продолжим дело ребят, которые сложили свои головы. Кризис в стране продолжается. Армения находится под угрозой, а нынешние власти не могут ее нейтрализовать», — цитирует ТАСС вице-спикера парламента, одного из лидеров блока «Армения» Ишхана Сагателяна, который принимал участие в шествии.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в прошлом году 27 сентября. Осенью там шли боевые действия. Однако 9 ноября 2020-го лидерами России, Азербайджана и Армении было подписано трехстороннее заявление, после которого огонь прекратился.

Татьяна Демина