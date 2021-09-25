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В Турции столкнулись российский и турецкий сухогрузы

12:12, 25.09.2021

В проливе Босфор в Турции столкнулись российский и турецкий сухогрузы «Русич-10» и Tahsin Imamoglu. Об этом сообщили в береговой охране Турции.

«В результате столкновения погибших или пострадавших нет, ущерб нанесен только непосредственно судам. На место направлены буксиры береговой охраны», — передает сообщение ведомства ТАСС.

Это уже второй за неделю инцидент с участием российского судна. В субботу следовавший из Текирдага в Россию 140-метровый сухогруз «Волжский-40» совершил столкновение с рыболовецким судном. Сухогруз отбуксировали к месту якорной стоянки Ахыркапы.

Ранее у побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз.

Ольга Шагиева
Общество

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