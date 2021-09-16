Более трети регионов России начали отопительный сезон

Уже начали отопительный сезон 36 российских регионов. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

В частности, подавать тепло в жилые дома и соцобъекты начали в Москве, Подмосковье, Якутии, Удмуртии, Пермском крае, в большинстве районов Кировской области и Карелии, в других субъектах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Хуснуллин заметил, что сейчас следует «более четко контролировать погашение задолженности потребителей коммунальных ресурсов и дебиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций», передает ТАСС.

Сегодня пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова сообщила, что глава республики Рустам Минниханов распорядился подавать тепло в дома и соцобъекты как можно быстрее, не дожидаясь наступления сильных холодов.

В Челнах подача тепла в жилые дома началась вчера, 15 сентября. Разрешение на запуск тепла получили 10 управляющих компаний. Отопительный сезон сегодня стартовал в Казани и Нижнекамске.