Россияне приобрели детских путевок на 10 млрд рублей по программе кешбэка

Фото: Максим Платонов (архив)

Россияне купили путевки в детские лагеря на 10 миллиардов рублей в рамках кешбэка за поездки. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Программа детского туристического кешбэка длилась более трех месяцев и завершилась 31 августа. За это время родители приобрели 384 тысячи путевок на 10 миллиардов рублей. Кешбэк составил 4,5 млрд рублей, передает «РИА Новости».



Фото: realnoevremya.ru (архив)

10 сентября в России завершились продажи туров и проживания в отелях с кешбэком. С начала года, по предварительным данным, программой воспользовались более 1,6 млн россиян, которые купили туры с проживанием в отелях с кешбэком в 2021 году более чем на 34 млрд рублей. Им в качестве кешбэка вернулось около 6,7 млрд рублей.

2 сентября Догузова анонсировала продажи зимнего этапа программы туристического кешбэка. Туристы смогут отправиться отдыхать с 15 января по конец апреля.



Татьяна Леухина