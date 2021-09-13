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Пособия по беременности и родам будут выплачиваться в беззаявительном порядке

12:47, 13.09.2021
Пособия по беременности и родам будут выплачиваться в беззаявительном порядке
Фото: realnoevremya.ru

В России с 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих россиян будут назначать в беззаявительном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.

«С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребенка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты», — приводит сообщения ведомства ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

С 11 мая в России упростили меры господдержки — регионы теперь могут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), которая позволяет оказывать меры социальной поддержки в беззаявительном порядке или по заявлению.

Ольга Плешкова
Общество

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