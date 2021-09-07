Госсовет Удмуртии предложил Госдуме штрафовать взрослых, покупающих детям алкоголь

Госсовет Удмуртии вышел с законодательной инициативой в Госдуму о введении административной ответственности для взрослых за покупку алкоголя несовершеннолетним. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным МВД по республике, в прошлом году более 500 подростков совершили правонарушения, связанные с употреблением алкоголя. Чаще всего алкогольные напитки по их просьбам для них приобретали взрослые.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сейчас действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности взрослых, которые покупают такую продукцию детям. В КоАП РФ есть статья 6.10, которая устанавливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольных, спиртосодержащих и других вредных веществ.



Первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова предложила дополнить эту статью, прописав также ответственность для взрослых, которые покупают подросткам и детям спиртное.



В июне с такой инициативой к главе МВД Владимиру Колокольцеву обращался член Общественной палаты Султан Хамзаев. При этом он предложил ужесточить ответственность за это вплоть до уголовной.

Татьяна Леухина