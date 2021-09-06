В Альметьевске завершили обновление первых трех школ с учетом идей учеников

В Альметьевске завершилось обновление первых трех школ по проекту «Школьный Upgrade», который предусматривает создание комфортных зон творчества с учетом идей самих учащихся, сообщает ТАСС.



В функциональных пространствах по желанию школьников выделили площадь для выступлений с амфитеатром и подиумом и поставили мобильную мебель. Для удобства внеклассных занятий в помещениях разместили кресла-мешки, а еще пуфики и кресла-капсулы, где школьники смогут уединиться. Также были установлены стеллаж для буккроссинга и грифельная доска для рисования. В комфорт-зоне провели дополнительное освещение и дополнили ее акустической установкой и проектором.

Пилотные школы этого проекта продемонстрировали высокую вовлеченность подростков. Его планируется продолжить и в перспективе распространить на другие города юго-востока Татарстана.

Проект стоимостью 10 млн рублей реализован банком при поддержке ПАО «Татнефть». «Это прекрасный пример соучаствующего проектирования, который нужно продолжать», — отметил генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству новых полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» — в Альметьевске и по видеосвязи в Нижнекамске.

Маргарита Головатенко