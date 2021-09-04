В Нижнекамске и Альметьевске сегодня вечером прогремят праздничные салюты в честь Дня нефтяника
В Нижнекамске сегодня вечером прогремит праздничный салют в честь Дня Нефтяника. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.
Фейерверк начнется в 20:00 на Солнечной поляне. В Альметьевске праздничный салют состоится в 22:00, передает пресс-служба Альметьевского района.
Днем в городах проходят праздничные мероприятия, посвященные празднику. Альметьевск посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
Они дали старт строительству нового полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» — в Альметьевске и по видеосвязи в Нижнекамске.ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан
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