В Нижнекамске и Альметьевске сегодня вечером прогремят праздничные салюты в честь Дня нефтяника

В Нижнекамске сегодня вечером прогремит праздничный салют в честь Дня Нефтяника. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Фейерверк начнется в 20:00 на Солнечной поляне. В Альметьевске праздничный салют состоится в 22:00, передает пресс-служба Альметьевского района.



Фото: kzn.ru (архив)

Днем в городах проходят праздничные мероприятия, посвященные празднику. Альметьевск посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Они дали старт строительству нового полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» — в Альметьевске и по видеосвязи в Нижнекамске.