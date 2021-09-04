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В Нижнекамске и Альметьевске сегодня вечером прогремят праздничные салюты в честь Дня нефтяника

16:56, 04.09.2021
В Нижнекамске и Альметьевске сегодня вечером прогремят праздничные салюты в честь Дня нефтяника
Фото: pxhere.com

В Нижнекамске сегодня вечером прогремит праздничный салют в честь Дня Нефтяника. Об этом сообщается на сайте администрации Нижнекамского района.

Фейерверк начнется в 20:00 на Солнечной поляне. В Альметьевске праздничный салют состоится в 22:00, передает пресс-служба Альметьевского района.

Фото: kzn.ru (архив)

Днем в городах проходят праздничные мероприятия, посвященные празднику. Альметьевск посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Они дали старт строительству нового полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар» — в Альметьевске и по видеосвязи в Нижнекамске.

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