Метшин: «Нужен закон об ответственности за содержание собак»

Фото: Максим Платонов

В очередной раз в прямом эфире мэра Казани Ильсура Метшина в «Инстаграме» жители города подняли вопрос с бродячими собаками. Язвительные граждане предложили ему заставить забирать из переполненных приютов собак к себе домой чиновников исполкома, «хоть какая-то от них польза будет».

Мэр, который только на днях, в рамках одной из благотворительных программ забрал бродячего щенка к себе домой, отметил, что заставлять это делать каждого чиновника не будет. Для решения же вопроса, рассказал он, недавно в мэрии встречались с зоозащитниками.

— Есть большое желание сделать Казань городом без бездомных собак. Нынешнее положение никому не нравится — ни зоозащитникам, ни горожанам. Нужен закон об ответственности за содержание собак, сегодня нет ответственности у владельцев животных. Мы в ближайшее время постараемся соответствующие поправки внести на рассмотрение в Госсовет. Новый закон нацелен на гуманное обращение, речь не об отстреле, а о стерилизации и вакцинации. Но нельзя собак пожизненно в вольерах держать. Это дорого и самим собакам не нравится. Нужна стерилизация и поиск хозяев, — заявил мэр Казани.

Метшин объявил о своем решении организовать «собачью перепись», посчитать сколько всего собак в городе, в чем исполкому должна помочь Ветеринарная академия.

Напомним, этим летом городские власти анонсировали глобальный план — сделать Казань городом, где не будет бродячих животных. К проблеме подойдут серьезно: изучат мировой опыт, привлекут специалистов, поправят законодательство. Подробнее — в материале «Реального времени».

