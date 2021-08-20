Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» (онлайн)

В этом году один из самых значимых форумов ПФО состоится с 20 по 24 августа в онлайн-формате.

Перенос сроков и изменение формата Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» связано с заботой об эпидемиологической обстановке в стране. Массовое образовательное мероприятие ежегодно собирало свыше 3000 участников, и правительство Самарской области, под патронажем которого проводится форум, приняло решение не рисковать здоровьем форумчан.

Образовательная программа будет включать в себя 4 сессии: первая сессия будет направлена на проработку SoftSkills («мягких» навыков), вторая и третья — в рамках тренинговой смены, четвертая сессия будет состоять из образовательных модулей в формате OpenSpace, куда войдут следующие направления: безопасность, IT, экология, семья и материнство, социальное проектирование, КВН, здоровый образ жизни, финансовая грамотность, инклюзивный городок, профессии будущего, политика и креативные индустрии. Программа Форума включит в себя помимо образовательной, конкурс проектов и нетворкинг участников Форума в онлайн формате.

