В Казани начал курсировать новый «троллейбус любви»

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

По улицам Казани начал курсировать новый «троллейбус любви». Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс».

Троллейбус «Розочка» начал курсировать по привычному троллейбусному маршруту №6 от сквера имени Габдуллы Тукая до улицы Кулагина. Это уже четвертый за 11 лет троллейбус, подаренный анонимным бизнесменом.

«Бизнесмен, сохраняя свою анонимность, за последние 11 лет дарит нам уже четвертый троллейбус, с условием его работы по маршруту №6 от сквера им. Г. Тукая до ул. Кулагина, поскольку это связано с романтической историей. Молодой человек познакомился в транспорте с девушкой, которая впоследствии стала его женой, и в память о судьбоносной встрече он дарит нам троллейбусы. Кузов обклеен стилизовано розами, а в салоне играет романтическая музыка», — рассказал гендиректор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.

Транспорт оснащен WI-FI, USВ-разъемами для подзарядки телефонов, климат-контролем и экранами, на которых размещаются маршруты, расписание движения и другая полезная для пассажиров информация.

Также с сегодняшнего дня в Казани на автобусные маршруты №1 и №22 вышли 40 новых автобусов НЕФАЗ на газомоторном топливе.



Ольга Плешкова