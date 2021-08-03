ПАО «КАМАЗ» поставит в Челны автобусы на общую сумму 234,4 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

ПАО «КАМАЗ» поставит в Набережные Челны автобусы на 234,4 миллиона рублей. До 30 сентября этого года в город поступит новый общественный транспорт. Всего в Челнах появится 21 автобус модели НЕФАЗ-5299-40-52.

«Отрадно, что КАМАЗ способствует обновлению парка пассажирского транспорта в Набережных Челнах, где живут и работают тысячи камазовцев. Мы поставим городу два десятка автобусов НЕФАЗ-5299-40-52 — именно эта модель сегодня востребована в Москве», — отметил директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров.



Общая пассажировместимость одного автобуса — 111 человек, мест для сидения — 29, сообщают «Вести КАМАЗа».

Больше недели назад стало известно, что партию автобусов большой вместимости в Набережные Челны может поставить ПАО «КАМАЗ». Предприятие было единственным участником тендера.

Алексей Нечаев