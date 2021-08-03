Минтруд разрешил женщинам работать авиамеханиками

Фото: Максим Платонов

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что Минтруд РФ исключил из списка запрещенных для женщин профессий авиационных механиков и инженеров, занимающихся техобслуживанием самолетов и вертолетов. Об этом сообщает ТАСС.

«Приказ министерства признает утратившим силу подпункт «б» пункта 57 перечня производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин. Документ вступает в силу с 1 марта 2022 года», — пояснила сенатор.

Несколько лет назад сообщалось, что в России женщинам разрешат работать в некоторых «мужских» профессиях. Об этом говорилось в проекте приказа Минтруда РФ, доработанного с учетом предложений профсоюзов и работодателей.

Алексей Нечаев