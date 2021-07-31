Российский МИД направил Украине ноту о необходимости сохранения воинских мемориалов

Фото: Роман Хасаев (архив)

Министерство иностранных дел России направил Украине ноту с требованием выполнять обязательства по защите воинских мемориалов. Это связано с планами Киева по избавлению от копии Ордена Отечественной войны на воинском мемориале «Марсово поле».

Россия решительно осуждает «взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом», цитирует RT заявление МИД РФ.

В российском ведомстве призвали Киев выполнять взятые страной международные обязательства и нормы национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов.

В июне 2019-ого активисты националистических и радикальных партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове. На его место установили флаг Украины.



Татьяна Демина