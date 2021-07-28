Пассажирский самолет Москва—Самара экстренно сел в Шереметьево

Фото: Максим Платонов

Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Самару, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево из-за предположительной течи топлива из двигателя. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

«Самолет Boeing 737, вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в Шереметьево. Посадка прошла благополучно. Предварительная причина возврата — течь топлива из двигателя», — сказал собеседник агентства.

Самолет вылетел из Шереметьево около 06:25 мск. Он вернулся спустя 40 минут. Причина случившегося устанавливается.

В июне в аэропорту Казани экстренно приземлился самолет рейса Новокузнецк — Москва (Домодедово) из-за ухудшения здоровья пассажира. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ, пассажир был доставлен в больницу и прооперирован.



Алексей Нечаев