В Казани экстренно приземлился самолет рейса Новокузнецк — Москва из-за плохого самочувствия пассажира

В аэропорту Казани сегодня экстренно приземлился самолет рейса Новокузнецк — Москва (Домодедово) из-за ухудшения здоровья пассажира.

Воздушное судно приземлилось в столице Татарстана в 07.15. Посадка прошла хорошо, в аэропорту воздушное судно встретили медики. Пассажира госпитализировали в РКБ.

В 08.22 самолет продолжил движение по маршруту, рассказал пресс-секретарь аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ, пассажир был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас он находится в реанимации.

Был случай, когда в аэропорту вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Тюмень. Во время полета сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Для обеспечения дополнительной безопасности командир судна решил совершить вынужденную посадку на ближайший аэродром аэропорта Казани.



Ольга Плешкова