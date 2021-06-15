В Казани экстренно приземлился самолет рейса Новокузнецк — Москва из-за плохого самочувствия пассажира
В аэропорту Казани сегодня экстренно приземлился самолет рейса Новокузнецк — Москва (Домодедово) из-за ухудшения здоровья пассажира.
Воздушное судно приземлилось в столице Татарстана в 07.15. Посадка прошла хорошо, в аэропорту воздушное судно встретили медики. Пассажира госпитализировали в РКБ.
В 08.22 самолет продолжил движение по маршруту, рассказал пресс-секретарь аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.
Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ, пассажир был доставлен в больницу и прооперирован. Сейчас он находится в реанимации.
Был случай, когда в аэропорту вынужденно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Тюмень. Во время полета сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Для обеспечения дополнительной безопасности командир судна решил совершить вынужденную посадку на ближайший аэродром аэропорта Казани.
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