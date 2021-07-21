Минниханов поблагодарил патриарха Кирилла за освящение собора Казанской иконы Божией Матери

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил патриарха Московского и Всея Руси Кирилла за визит для освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: пресс-служба президента РТ

— Хочу выразить благодарность власти республики в вашем лице за помощь митрополии, которая находится в достаточно привилегированном положении. Ваша забота и внимание распределяется равно на всех вне зависимости от вероисповедания, — отметил патриарх.

Фото: пресс-служба президента РТ

Патриарх Кирилл передал в дар храму старинную икону Знамения Пресвятой Богородицы. Сегодня традиционно прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери из Благовещенского собора кремля в Казанско-Богородицкий монастырь.